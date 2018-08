La cantante di "Believe" ha postato sul suo account Twitter ufficiale uno snippet da 40 secondi delle cover di "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", brano del 1979 degli ABBA originariamente incluso in "The King Has Lost His Crown" noto al pubblico per essere stato campionato da Madonna per il singolo del 2005 "Hung Up": la canzone potrebbe essere il primo singolo del cover album dedicato al quartetto pop svedese che Cher ha ammesso lo scorso luglio di avere registrato.

La diva americana di origini armene ha prestato la sua voce alla cover di "Fernando", hit degli ABBA del 1976 inclusa nella colonna sonora di "Mamma Mia! 2", sequel/prequel del musical cinematografico dedicato al repertorio della band di Björn Ulvaeus che ha visto la stessa Cher interpretare sul grande schermo Ruby Sheridan: la pellicola raggiungerà le sale italiane il prossimo 6 settembre.

Lo scorso 25 luglio la cantante e attrice aveva pubblicato - sempre sul suo canale Twitter ufficiale - un elenco di canzoni degli ABBA che, secondo molti fan, potrebbe essere la tracklist del cover album che Cher sarebbe ormai prossima a lanciare sui mercati: