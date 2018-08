Gli organizzatori dei prossimi MTV Video Music Awards, in programma per il prossimo 20 agosto al Radio City Music Hall di New York, hanno comunicato oggi, mercoledì 8 agosto, i nomi di alcuni dei perfomer che animeranno - con le loro esibizioni - la serata di gala promossa dalla nota emittente televisiva musicale: sul palco della leggendaria sala della Grande Mela saranno di scena i rapper Travis Scott e Post Malone, la star del pop Ariana Grande e Shawn Mendes, e Logic con Ryan Tedder. Anche la cantante e attrice Jennifer Lopez, che verrà premiata con il Michael Jackson Video Vanguard Award, sorta di premio alla carriera istituito nel 2001 per sostituire il precedente Vanguard in passato andato a - tra gli altri - David Bowie, Madonna, Peter Gabriel, Rolling Stones, REM e U2, si esibirà , dopo sette anni di assenza dalla ribalta dei VMA.

A guidare la classifica delle nomination è Cardi B, in lizza in ben dieci categorie, seguita dai Carters (Beyoncé e Jay-Z), in otto, Childish Gambino e Drake (sette), Bruno Mars (sei), Camilla Cabello e Ariana Grande (cinque): leggi qui la lista completa delle nomination.