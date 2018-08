Durante la data di Manchester del “Legacy of the Beast” tour andata in scena lo scorso martedì 6 agosto il frontman degli Iron Maiden, durante l’esecuzione di “2 Minutes to Midnight”, è caduto sul palco rischiando di finire addirittura giù dallo stesso.

Conosciuto per la sua carica, dimostrata anche a noi Italiani recentemente durante i concerti di Firenze e Milano, Dickinson non s’è perso d’animo ed ha proseguito la canzone, scherzando sull’accaduto con i propri fan: “Cosa non si fa per soffrire un po’ per la propria fottuta arte…”.

Nel video, realizzato da un fan, si può vedere come il cantante manchi l’appoggio scendendo da una cassa, mentre si dirige verso il pubblico, fortunatamente non riportando alcuna conseguenza.

Di seguito il video della caduta: