La band scozzese guidata dai fratelli William e Jim Reid - che il prossimo 12 agosto sarà di scena all'Ypsigrock Festival di Castelbuono, in Sicialia, per la sua unica data italiana nel 2018 - ha fatto sapere di essere al lavoro su un nuovo album, ideale seguito di "Damage and Joy" del 2017: a rivelarlo è stato lo stesso frontman dei Jesus and Mary Chain Jim Reid nel corso di un'intervista concessa allo speaker radiofonico Kyle Meredith.

"Pensiamo di registrare un nuovo album dopo la fine di questo tour", ha spiegato Reid: "Lo ammetto: sarà la prossima cosa che faremo". Il disco, quindi, verrà probabilmente lavorato a partire dalla fine di quest'anno - o dall'inizio del prossimo - terminando il tour americano della band (“Cold and Black and Infinite”, in partenza a settembre, come spalla ai Nine Inch Nails) a metà del prossimo dicembre. Parlando della necessità di fissare un termine, per finire i lavori, Reid ha dichiarato: "Lavoriamo meglio se abbiamo una scandenza, perché siamo le persone più pigre che tu possa immaginare". Sempre secondo Reid, il materiale che andrà a comporre la nuova prova sulla lunga distanza sarà "per la maggior parte nuovo", anche se non mancheranno "canzoni che abbiamo tenuto da parte per un po' di tempo".