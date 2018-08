Adesso, stando almeno a quanto rimbalzato sul Web negli ultimi giorni, mancherebbe solo lui, Angus Young, che - ironia della sorte - è rimasto l'unico intestatario del glorioso marchio di "Highway to Hell": dopo le indiscrezioni relative alle presenze dell'ex - almeno fino al termine del tour in supporto a "Rock or Bust" - batterista degli AC/DC Phil Rudd e di Stevie Young (chitarrista che prese il posto dello zio Malcolm nella line-up del gruppo quando il fratello di Angus venne colpito da demenza) presso i Warehouse Studio di Vancounver, sale che hanno ospitato le session di registrazione di "Stiff Upper Lip" del 2000, "Black Ice" del 2008 e "Rock or Bust" del 2014, nella città canadese è stato avvistato anche Brian Johnson, lo storico frontman chiamato a sostituire Bon Scott nel 1980 a sua volta rimpiazzato da Axl Rose nel 2016 in seguito a problemi alla voce patiti nel corso del tour di "Rock or Bust".

The rumors are no more: Brian Johnson and Phil Rudd are back in AC/DC (in some sort of capacity). What. A. World. #ACDC https://t.co/pyz0i4I02F pic.twitter.com/79pJcVJDCh — Jon Alba (@JonAlba) August 8, 2018

Il giornalista sportivo Jon Alba ha postato una foto che ritrae Rudd e Johnson in un momento di relax fuori da uno degli edifici dei Warehouse: a confermare l'incontro è stato anche Steve Newton, il giornalista che per primo, qualche giorno fa, riferì dell'arrivo di Rudd e Stevie Young in città .

Ovviamente il ritrovo dei tre, di per sé, non implica nulla, anche considerata l'assenza del bassista Cliff Williams, ritiratosi dopo il termine dell'ultima tournée del gruppo: per il momento il management della band non ha risposto ufficialmente alle numerose richieste di delucidazioni in merito rivoltegli delle maggiori testate inglesi e statunitensi. Tuttavia la presenza di Johnson sposta sensibilmente il baricentro di una eventuale nuova operazione, sia essa discografica - ipotesi, questa, più probabile, essendo di fatto gli studi Warehouse il quartier generale degli AC/DC in termini di produzione musicale - o dal vivo, in termini di autenticità , e quindi credibilità presso la fan base: se l'ingaggio di Rose e il brutale "licenziamento" di Johnson avevano lasciato perplessa una fetta di estimatori e colleghi, il reintregro dell'erede naturale di Scott - se dovuto a un passo indietro di Rose, data l'eventualità di un possibile ritorno in studio dei Guns N' Roses, recentemente ventilata anche da Slash, al momento non è dato sapere - potrebbe riavviare a tutti gli effetti la carriera di una band che da più parti era stata (dolorosamente) data per finita.