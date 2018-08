“City Of Lies” (reso nella sua versione italiana con il titolo “L’ora della verità ”), la pellicola firmata dal regista Brad Furman e interpretata da Johnny Depp sugli omicidi dei rapper Tupac Shakur, al secolo Lesane Parish Crooks, e Notorious B.I.G., non ha più una data di uscita. Il film, tratto dal libro del 2002 di Randall Sullivan “LAbyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious B.I.G., the Implication of Death Row Records' Suge Knight, and the Origins of the Los Angeles Police Scandal”, avrebbe infatti dovuto essere disponibile nelle sale dal prossimo 7 settembre (4 ottobre per l’Italia) ma la casa di distribuzione Global Road Entertainment ha fatto sapere la sua decisione di ritirare la pellicola, senza entrare nei dettagli delle ragioni di tale scelta e senza fornire alcuna nuova data d’uscita.

Non è dato conoscere se c’entri o meno quanto accaduto sul set circa un mese fa, quando un componente della troupe, il location manager Gregg Brooks, ha accusato Johnny Depp, che nel film veste i panni del detective Russell Poole, di averlo aggredito fisicamente, colpendolo sul costato, e verbalmente.

Non sapendo se potremo mai vedere il film, ecco intanto il trailer italiano, nella sua versione estesa, di “City Of Lies”: