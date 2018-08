A pochi giorni dall’uscita del suo “Astroworld”, Travis Scott ha condiviso il video di “Stop Trying To Be God”, una delle tracce del disco. Così come la terza fatica discografica solista del rapper texano è ricca di collaborazioni – tra gli altri, Frank Ocean, Kevin Parker dei Tame Impala, The Weeknd e Quavo dei Migos – anche la clip di “Stop Trying To Be God” non lesina special guests e accoglie davanti alle telecamere James Blake, Stevie Wonder e Kylie Jenner. Diretto da Dave Meyers, il video è una lunga sequenza di citazioni bibliche, che vanno, ad esempio, dal pastore con le pecore al battesimo nell’acqua.

L’ultimo album di Scott – nei giorni scorsi al centro di una bufera mediatica legata alla sua copertina, che nella versione definitiva vedeva scartato lo scatto del fotografo David LaChapelle con la modella transgender Amanda Lepore – arriva sul mercato dopo che lo scorso anno il rapper ha dato alle stampe un disco collaborativo con Quavo, "Huncho Jack, Jack Huncho". “Astroworld” si pone dunque come ideale seguito dei precedenti lavori solisti dell’artista, “Rodeo”, del 2015, e “Birds in the Trap Sing McKnight”, del 2016.