Il prossimo 29 agosto il Re del pop avrebbe compiuto sessant’anni, se non fosse venuto a mancare nel giugno del 2009 dopo un attacco cardiaco. Della ricorrenza non se ne sono dimenticati i suoi fan né tantomeno la Michael Jackson Estate e l’etichetta Sony Music, che per celebrare il mancato anniversario hanno fatto squadra per dar vita a un evento tributo in onore del cantante e ballerino. L’iniziativa, battezzata come Michael Jackson Diamond Birthday Celebration, si terrà a Las Vegas e verrà inaugurata da una performance del Cirque du Soleil al celebre Mandala Bay. Nella stessa location si terrà anche un afterparty con istallazioni interattive ispirate ai videoclip dell’artista.

Non c’è bisogno di scrivere che all’evento tributo sarà presente, nella veste di organizzatrice, anche la famiglia Jackson, che per allestire la celebrazione ha unito le forze non solo con la Sony – il mese scorso la casa discografica ha terminato l'acquisizione delle quote di EMI Music Publishing di proprietà della Michael Jackson Estate -, ma anche con la Elizabeth Taylor AIDS Foundation, conferendo dunque all’evento finalità benefiche, indirizzate in particolare verso l’assistenza sanitaria nel sud del Malawi. La stessa Paris Jackson, figlia di Michael, è ambasciatrice della fondazione.

Non è noto, al momento, se la Sony abbia anche altri progetti in cantiere, come qualche ristampa, per la ricorrenza.