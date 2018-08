La voce di “Beautiful Trauma” non è stata molto fortunata durante la branca australiana della sua tournée. Dopo aver annullato la prima data nel Continente, quella di venerdì 3 agosto, a causa un’infezione alle vie respiratorie, Pink è stata infatti ricoverata a Sydney domenica scorsa per disidratazione, per essere poi dimessa. Poco dopo, però, l’artista è nuovamente tornata tra i letti dell’ospedale a causa di quello che è stato diagnosticato come un virus intestinale, qualche ora prima del concerto che avrebbe dovuto tenere nella città australiana. Ieri, infine, Live Nation, promoter di Alecia Beth Moore, alias Pink, ha fatto sapere che nemmeno il concerto di questa sera avrà luogo, su consiglio dei medici che seguono la cantautrice statunitense.

L’ultima serie di concerti in Australia di Pink risale al 2013, quando l’artista portò nel Paese il suo “Truth About Love”. Secondo quanto prestabilito, la cantante dovrebbe rimanere nella “Terra dei canguri” fino alla fine del mese, per poi spostarsi in Nuova Zelanda e proseguire con l’ultima parte della branca nordamericana della tourné. Non sono previste, purtroppo per il pubblico europeo di Pink, tappe nel Vecchio Continente.