La popstar newyorchese di origini portoricane Jennifer Lopez ha firmato un contratto per interpretare la protagonista nel film "Hustlers at Scores", lungometraggio basato sull'omonima inchiesta di Jessica Pressler pubblicata nel 2015 da The Cut incentrata su un gruppo di spogliarelliste della Grande Mela che misero a punto uno schema per derubare i loro clienti, composti per la quasi totalità da ricchi - e laidi - broker di Wall Street: il lungometraggio sarà diretto da Lorene Scafaria, attrice e regista già nota per essersi seduta dietro la macchina da presa per "Cercasi amore per la fine del mondo" del 2012 e "The Meddler" del 2016. Al momento non è stata resa nota una possibile data di distribuzione.

"Il film rappresenta un empatico sguardo verso le donne e gli uomini, e i relativi ruoli di genere", ha spiegato la Scafaria: "E per quello che donne e uomini vengono valutati, almeno per quello che ci dicono i film, la tv e qualsiasi genere di espressione culturale. Ci hanno detto che gli uomini valgono per quello che è il loro conto in banca, e le donne per la simmetria dei loro volti e dei loro corpi: il film parla proprio di questo. I ruoli che caratterizzano il club [di stripper] sono quelli che caratterizzano il mondo".

"Nessuna altra attrice avrebbe potuto interpretare questo crudo e dinamico personaggio come lei in tutta la sua complessità , umanità e intelligenza", ha spiegato la regista all'edizione americana di Billboard: "E' sempre stata lei. [La protagonista] è dannatamente Jennifer Lopez".