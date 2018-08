Il già co-frontman degli Scissor Sisters Jake Shears ha reso disponibile sul proprio canale YouTube il video di "Big Bushy Mustache", il secondo brano (dopo "Creep City") estratto dall'eponimo album di debutto da solista che il cantante Mesa, Arizona, pubblicherà il prossimo 10 agosto:

Nella clip - a partire dal secondo minuto dall'inizio - è presente anche il leader dei Queens Of The Stone Age Josh Homme, con il quale Shears aveva collaborato nel 2013 registrando i cori sul brano "Keep Your Eyes Peeled", presente nella tracklist dell'album "...Like Clockwork": "Per me è come un fratello, e non smette mai di ispirarmi", ha spiegato - all'edizione americana di Rolling Stone - il frontman della band di "Ta-Dah" a proposito dell'ex Kyuss, "Credo sia un uomo incredibile. E, musicalmente parlando, uno dei migliori artisti viventi".