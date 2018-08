Benché la band capitanata da Matt Bellamy possa contare su una vastissima fan base che non manca di fare registrare quasi sempre sold-out in occasione delle sortite dal vivo del trio britannico, i Muse vantano anche qualche detrattore di alto livello, seppure virtuale. E' il caso di Noodle, personaggio creato da Damon Albarn e Jamie Hewlett come chitarrista e voce d'accompagnamento dei Gorillaz - voce prestata, nel corso degli anni, dalla leader dei Cibo Matto Miho Hatori, dalla bassista dei Talking Heads Tina Weymouth o dall'attrice giapponese Haruka Kuroda: intervistata dal Clash Music, la musicista "animata" (per mezzo della bocca di chi non è dato sapere) si è concessa un lungo excursus sui suoi gusti musicali, nel bene e nel male.

Dopo aver ammesso di aver acquistato "Boris the Spider" degli Who come primo singolo nella sua carriera da fruitrice musicale e di poter ascoltare "Tobimasu" della cantante giapponese Hako Yamasaki per il resto della propria vita senza annoiarsi, il personaggio (nella grafica, la prima a sinistra) risponde a una domanda scomoda: "Quale musica ti fa arrabbiare ogni volta che la ascolti?". La risposta: "Qualsiasi cosa sia suonata senza passione o male. O qualsiasi cosa suonata dai Muse".

Sul finale dell'intervista, arriva un'altra domanda importante: "Cosa vorresti fosse suonato al tuo funerale?". "'Who Wants To Live Forever' dei Queen o il Requiem in Re Minore di Mozart", risponde Noodle: "Anzi: posso averli entrambi? Amo il dualismo tra gioia e tristezza che ci definisce come esseri umani, in primis nella nostra vita, poi nel ricordo che lasciamo a chi ci sopravvive. C'è stato un funerale, per me, dopo che tutti credevano fossi morta nel video di 'El Manana'. Murdoc [un altro elemento virtuale della band, ndr] suonava 'See You On The Other Side' di Ozzy Osbourne vestito solo con un paio di ali di pelle e un trucco da teschio. Mi spiace essermelo perso".