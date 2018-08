Demi Lovato, che nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 agosto ha rotto il silenzio dopo il ricovero d'urgenza dello scorso 24 luglio, terrà fede al suo proposito di dare una svolta alla sua vita: la cantante di "Sorry Not Sorry", nel messaggio postato sui propri canali social ufficiali, ha ammesso di essere rimasta succube della propria dipendenza da sostanze stupefacenti, promettendo a sé stessa e ai propri fan di "continuare a lottare" per riconquistare la sobrietà .

TMZ, la testata americana che per prima diede la notizia del ricovero dell'artista - indicando anche l'overdose come causa del ricorso alle cure mediche, particolare, questo mai confermato in via ufficiale - riferisce dei piani, appresi ovviamente in via confidenziale e ufficiosa, della Lovato e del suo staff in seguito alle future dimissioni dal Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, la prestigiosa struttura sanitaria dove l'artista si trova ancora oggi dopo il ricovero d'urgenza.

Per prima cosa, la cantante sposterà la residenza dalla sua villa sulle colline di Beverly Hills a un centro specializzato per il trattamento di pazienti affetti da dipendenze: l'intenzione della Lovato sarebbe quella di trasferirsi direttamente dal Cedars-Sinai alla struttura che ospiterà il suo percorso di riabilitazione, che - al momento - non sarebbe ancora stato indicato, almeno con precisione.

Ancora più importante, tuttavia, sarebbe la svolta alla propria vita sociale che la cantante sarebbe intenzionata a intraprendere: sempre secondo TMZ la Lovato avrebbe intenzione di allontanare tutte le persone - compreso un lontano parente - che l'abbiano indotta in passato (e che quindi possano tornare a indurla in futuro) all'utilizzo di sostanze stupefacenti. Allo scopo la cerchia più intima di familiari e collaboratori della Lovato si sarebbe già riunita per prendere i primi provvedimenti, tra i quali il più urgente sarebbe stato il cambio del numero di cellulare. E, riguardo la lista di proscrizione delle amicizie pericolose, TMZ insiste particolarmente su un amico della Lovato, il nome del quale sarebbe stato messo da più parti come primo dell'elenco.