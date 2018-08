Sul canale YouTube ufficiale della band un tempo guidata da Roger Waters e David Gilmour è stato reso disponibile una nuova versione del video di "One Of These Days", brano originariamente inserito nel sesto album dei Pink Floyd, "Meddle" del 1971:

Le animazioni sono state curate da Ian Emes, artista visuale e regista noto soprattutto per le animazioni utilizzate da Waters durante i concerti del tour di "The Wall" che già lavoro con la band britannica alle clip di "Speak to Me", "Time" e "On the Run", tutti brani originariamente inclusi in "The Dark Side of the Moon". Collaboratore di fiducia dei Pink Floyd - tanto da essere stato chiamato come consulente per la mostra definita dalla stessa band "definitiva" "Their Mortal Remains", Emes fu coinvolto attivamente da Waters nella realizzazione dello storico concerto-evento "The Wall - Live in Berlin": a lui si devono le sequenze che vedono come protagonisti i personaggi di Pink e di sua madre - interpretati rispettivamente da Rupert Everett e Marianne Faithfull - e alcune riprese dell'ex zona est della città di Berlino durante le fasi di allestimento del concerto.