Per la prima volta dopo il suo ricovero per quella che i media americani hanno definito un'overdose, avvenuto lo scorso 24 febbraio, la cantante di Albuquerque ha parlato in prima persona della sua esperienza sui propri canali ufficiali social: "Sono sempre stata trasparente circa il mio problema di dipendenza", ha scritto Demi Lovato nella notte di oggi, lunedì 6 agosto, "Quello che ho imparato è che questa malattia non è qualcosa che sparisce col tempo. E' qualcosa che devo continuamente sconfiggere, anche se al momento non ci sono ancora riuscita. Sarò sempre grata ai miei fan per il supporto fornitomi in queste settimane (...). Voglio ringraziare la mia famiglia e il mio staff, e lo staff dell'ospedale che mi è stato accanto tutto il tempo: senza di loro non sarei qui a scrivervi questa lettera".

"Adesso ho bisogno di tempo per guarire, per concentrarmi sulla sobrietà e sulla via del recupero", conclude la Lovato: "Non dimenticherò mai l'amore che mi avete mostrato e non vedo l'ora che venga in giorno in cui potrò dire di esserne uscita. Continuerò a combattere".

All'intervento sui social network della Lovato hanno risposto con parole di incoraggiamento alcune delle popstar più in vista sul panorama americano: "Ti mando tutto il mio amore" è stata la risposta di Jennifer Lopez, mentre Sam Smith ha espresso la sua ammirazione per una "bellissima donna, fonte di ispirazione per milioni di persone". "Mi è capitato diverse volte", è stata la risposta al messaggio della Lovato di Macklemore: "Dai ricoveri in comunità sono sempre accolto con infinito amore e incoraggiamento. Per te noi ci saremo sempre, giorno dopo giorno". "Ti amiamo", ha commentato Luis Fonsi, mentre la risposta di Noah Cyrus è stata: "Ti penso tutti i giorni".