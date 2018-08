La band guidata da Brent Smith tornerà a toccare il nostro Paese - dopo il passaggio dello scorso 16 luglio al Firenze Rocks - nel corso del tour in supporto ad "Attention Attention", la più recente prova in studio degli Shinedown pubblicata lo scorso 4 maggio: il gruppo di Jacksonville, Florida, sarà di scena il prossimo 22 novembre all'Alcatraz di Milano. I biglietti per l'evento saranno disponibili a partire dalle 10 di domani, martedì 7 agosto, sulla piattaforma TicketOne. "E' con grande entusiasmo che annunciamo questo tour in Europa e Gran Bretagna", ha commentato Brent Smith in una nota: "Vogliamo che i nostri fan, che alla fine sono la nostra famiglia, sappiano quanto abbiamo apprezzato la loro pazienza. Detto questo, diamoci dentro!".

Il gruppo è impegnato in queste settimane nella prima tranche del proprio tour nordamericano, che si chiuderà il prossimo 13 ottobre a Sacramento, in California. La tranche europea di appuntamenti prenderà il via il prossimo 29 ottobre da Newcastle, per poi protrarsi - dopo sette date nel Regno Unito e altre diciannove nell'Europa continentale - fino al 7 dicembre successivo, quando la band si esibirà alla Ermitazh Concert Hall di Kazan, in Russia.