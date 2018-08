In un'intervista concessa a Paolo Scotti per Il Giornale, Renzo Arbore ha annunciato il suo ritorno in TV per mezzo di due serate-evento che verranno trasmesse da Rai 2 nel corso del prossimo mese di dicembre. "(...) a me cose come i talent, i reality... tutta quella roba, insomma, non interessava un granché. (...) Allora ho ripreso a occuparmi a tempo pieno di ciò che mi occupa da sempre. La musica".

"Vorrei realizzare un format nuovo, dopo averne varato in vita mia più di quindici", ha proseguito il bandleader foggiano: "Così col mio storico co-autore Ugo Porcelli, e conducendo assieme a Nino Frassica e Andrea Delogu, tratteremo della canzone umoristica, ma attraverso una formula diversa dalle solite, possibilmente anomala, anche se poggerà sui tre elementi per me consueti e più congeniali: musica, amici, improvvisazione. Il tutto con un solo ma preciso scopo: muovere al sorriso. Un altro obbiettivo sarà la qualità ".