"Singer Presents... Elvis", noto anche come il "'68 Comeback Special", lo show televisivo della NBC che il 3 dicembre di cinquant'anni fa tenne incollati al piccolo schermo decine di milioni di americani, verrà proiettato da oltre 250 cinema del Regno Unito nel corso del prossimo 16 agosto: lo riferisce l'Observer. "A me sembra ieri", ha spiegato alla testata britannica il regista originale dello spettacolo, Steve Binder, oggi ottantacinquenne: "Elvis se ne uscì su questo palco. Non suonava in pubblico da otto anni, e all'epoca poteva contare su parecchie hit. Semplicemente uscì in scena e resse tutto lo spettacolo: era talento allo stato puro".

Vestito con una tuta di pelle nera che negli anni successivi sarebbe diventata iconica - tanto da venire citata esplicitamente dalla cantante dei Texas Sharleen Spiteri nella clip di "Inner Smile" - il Re del Rock'n'Roll, grazie al "Comeback Special", tornò ad affermare la proprio rilevanza sul panorama musicale nordamericano dopo un periodo dedicato essenzialmente alle produzioni cinematografiche: inizialmente concepito come uno speciale natalizio dall'inflessibile manager dell'artista, il celebre "Colonnello" Tom Parker, lo show si tramutò in un evento televisivo estemporaneo su suggerimento del produttore Bob Finkel, che coinvolse nel progetto il regista Steve Binder per "attualizzare" il sound e l'immagine dell'artista presso le nuove generazioni. Accompagnato solo dal batterista Hal Blaine e dai chitarristi Mike Deasy e Tommy Tedesco su un palco decisamente sottodimensionato rispetto agli stadard di popolarità di Presley dell'epoca, il "Comeback Show" lanciò il formato di esibizione da seduti che sarebbe stata ripresa, qualche decennio dopo, dai produttori di MTV per la celebre serie di "Unplugged". Lo spettacolo venne distribuito in formato home video nel 2004 con il DVD "Elvis: '68 Comeback Special Deluxe Edition", contenente - oltre ai 50 minuti dello show trasmesso nel 1968 - anche 44 minuti di registrato tagliati dalla produzione televisiva della NBC in occasione della prima messa in onda.