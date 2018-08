L'appello al fratello maggiore dello scorso 20 luglio non era una boutade: per mezzo del proprio canale Twitter ufficiale, il già frontman degli Oasis Liam Gallagher ha rinnovato l'appello al fratello Noel per ricucire lo strappo - fino a oggi parso insanabile - aperto il 28 agosto del 2009 nel backstage del festival parigino Rock en Seine, quando, dopo una lite particolarmente violenta, la band di "Definitely Maybe" cessò ufficialmente di esistere.

In questi giorni in vacanza a Magaluf, centro balneare dell'isola spagnola di Maiorca molto amato dai britannici, Liam ha postato diverse fotografie della sua famiglia, auspicando - in un tweet successivo, che riportiamo qui sotto - di poter presto sedersi intorno a un tavolo coi suoi cari e con la famiglia di Noel:

Had the best family holiday ever cmon Noel Sara Anais Donovan sonny you know you want to get involved as you we're LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 4, 2018

"Stiamo passando la migliore vacanza in famiglia della nostra vita", scrive il cantante nella didascalia che accompagna lo scatto: "Coraggio Noel, Sara [MacDonald, sua attuale compagna], Anais [la sua prima figlia, avuta da Meg Mathews], Donovan e Sonny [i suoi due ultimi figli, nati dalla relazione con la MacDonald rispettivamente nel 2007 e 2010]: so che vorreste esserci anche voi".

Nonostante la sua carriera solista si sia dimostrata decisamente solida, dato il successo del suo debutto in proprio "As You Were" - che presto potrebbe essere seguito da una seconda prova sulla lunga distanza - il minore dei Gallagher negli ultimi tempi si è dimostrato molto benevolo e bendisposto nei confronti del fratello. Pochi giorni prima del tentato abboccamento social dello scorso 20 luglio, sempre per mezzo del proprio canale ufficiale Twitter Liam aveva rigettato ogni forma di competizione nei confronti del familiare. Alla domanda di un fan se si sentisse superiore artisticamente al fratello il cantante aveva risposto: "Non c'è nessun 'meglio'. Siamo fratelli, e quando siamo assieme, nessuno stronzo, dico nessuno stronzo, ci si avvicina. Oasis per la vita".