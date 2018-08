Alle 16,30 di oggi, domenica 5 agosto, Jovanotti chiuderà con uno speciale spettacolo dal vivo ad ingresso gratuito la rassegna Risorgimarche sul prato di Matelica, a 600 metri sul livello del mare, in provincia di Macerata.

Il luogo del concerto può essere raggiunto solo a piedi, con circa un'ora e 45 minuti di cammino, percorrendo il tracciato di sei chilometri (per 350 metri di dislivello) che separa il varco della Frazione di Braccano (dove saranno disponibili 15.000 posti auto e 15 autobus) dal prato di Matelica. L'esaurimento delle aree parcheggio verrà segnalato in tempo reale sui canali social ufficiali dell'evento a questo indirizzo.

Per raggiungere il luogo dello show, ecco le indicazioni fornite dagli organizzatori:

IN AUTO DA NORD

autostrada A14 direzione sud, prendere uscita di Ancona Nord – Jesi verso Ancona Nord – Jesi, alla rotonda prendere la 2ª uscita e prendere lo svincolo SS 76/Ancona per SS16/Jesi/Fabriano, imboccare la SS76 e proseguire per circa 37 km, prendere l’uscita 10-Serra San Quirico verso Serra San Quirico, prendere Via Clementina, SS76 e Strada Provinciale 256 Muccese in direzione di Vocabolo Braccano a Matelica fino a destinazione.

IN AUTO DA SUD

autostrada A14 direzione nord, prendere uscita Civitanova Marche – Macerata, direzione Macerata, imboccare SS77 var della Val di Chienti, prendere l’uscita Tolentino Ovest in direzione Tolentino Ovest, Svoltare a destra e prendere Colleluce, poi Via Parolito, Strada Septempedana/SP361 e Strada Provinciale 122 in direzione di Vocabolo Braccano a Matelica fino a destinazione.

IN AUTO DA OVEST – PERUGIA

Entrare nella E45/SS3bis attraverso lo svincolo per Perugia/Assisi-Foligno/Roma-Firenze, seguire SS318 e SS76 in direzione di Via Ermanno Casoli a Fabriano. Prendere l’uscita verso Fabriano Est da SS76, prendere Via Serre, Strada Provinciale 256 Muccese e Via Pianne in direzione di Vocabolo Braccano a Matelica fino a destinazione

IN AUTO DA ROMA

procedere fino a Foligno, prendere SS77 var della Val di Chienti, procedere fino a Serravalle di Chienti, poi prendere Strada Provinciale 17 e dopo circa 10 km prendere Strada Provinciale 256 Muccese, seguire Strada Provinciale 256 Muccese in direzione di Via S. Domenico Casette a Matelica e prendere Via Pianne in direzione di Vocabolo Braccano fino a destinazione

Ad accompagnare Jovanotti saranno presenti Riccardo Onori (chitarra), Leonardo D’Angilla (percussioni), Gianluca Petrella (fiati) e lo storico bassista di Lorenzo Cherubini Saturnino, nato proprio nelle Marche, ad Ascoli Piceno, il 26 ottobre 1969.