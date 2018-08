David Crosby questa settimana ha messo nel mirino i servizi di streaming. Attraverso il suo canale Twitter il cantautore statunitense ha attaccato le principali piattaforme.

Ha twittato:

"Mi è stato chiesto perché non uso lo streaming. Semplicemente, voglio che i musicisti abbiano la possibilità di creare nuova musica. L’acquisto di vinili, CD, merchandising, biglietti per concerti permette agli artisti di mettersi un tetto sopra la testa, del cibo sul loro tavolo e permette loro di creare la musica che diventa la nostra colonna sonora quotidiana".

I’ve been asked why I don’t stream:



Simply, I want musicians to have the ability to create new music. Buying Vinyl, CD’s, Merch, Concert Tickets allows artists to put a roof over their head, food on their table & allows them to create the music that becomes our daily soundtrack — David Crosby (@thedavidcrosby) August 1, 2018

Ha poi twittato le cifre corrisposte per ogni stream dai vari servizi, mostrando che riceve frazioni di centesimo.

Recent numbers (per stream):

Napster / (was Rhapsody) 0.019

Tidal 0.0125

Apple Music0.00735

Google Play Music0.00676

Deezer 0.0064

Spotify 0.00437

Amazon0.00402

Pandora Premium* 0.00133

Youtube 0.00069



Get your song played a million times and get less than $5. Seems fair. — David Crosby (@thedavidcrosby) August 2, 2018

Il collega Peter Frampton si è unito alla discussione e ha convertito quelle frazioni in dollari e ha twittato:

"Per 55 milioni di stream di “Baby I Love Your Way" ho avuto 1.700 dollari. L’anno scorso sono andato a Washington con l'ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers, il corrispettivo della nostra Siae) per parlare con i legislatori di questa cosa, a loro sono cascate le mascelle e mi hanno chiesto di ripeterglielo".

For 55 million streams of, ‘Baby I Love Your Way’, I got $1,700. I went to Washington with ASCAP last year to talk to law makers about this. Their jaws dropped and they asked me to repeat that for them. — Peter Frampton (@peterframpton) August 4, 2018

Quando un fan ha detto che lo streaming consente ai fan di scoprire più musica, Crosby ha risposto: "Non è un bene non pagare...furto". Crosby poi ha chiarito a qualcuno che non ha apprezzato il fatto di essere chiamato ladro. "Tu non sei il ladro, lo è il servizio. Tu stai pagando per quello che ascolti, loro no."

Does not make ok not to pay ....theft https://t.co/eUqqSrdPmZ — David Crosby (@thedavidcrosby) August 3, 2018

You’re not the thief...the service is ....you’re paying for what you get ...they’re not https://t.co/sMPaZCD2wh — David Crosby (@thedavidcrosby) August 3, 2018

Crosby attribuisce la maggior parte della colpa alle etichette dicendo che "hanno fatto un accordo per vendere gli artisti accettando un tasso molto basso in cambio del quale hanno ottenuto quote di proprietà nelle società di streaming." Ed ha poi aggiunto: "Noi non eravamo rappresentati nell'affare... intenzionalmente tralasciati in modo da poter essere sfruttati".

The companies made a deal to sell out the artists by agreeing to a very very low rate in return for which they got ownership share in the streaming companies which the artist don’t get piece of ....clever ...shitty https://t.co/Z071Q4s4sS — David Crosby (@thedavidcrosby) August 4, 2018