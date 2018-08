Il chitarrista dei Pearl Jam e dei Temple of the Dog Mike McCready ha parlato della canzone "Reach Down" in una intervista con KEXP dopo che il brano è stato trasmesso dalla stazione radio di Seattle.

Ha detto McCready:

"Chris ha scritto quella canzone, ne ho ascoltato la demo e ho avuto la fortuna di suonarci. Ricordo il suo ragionamento per avere una canzone lunga come quella, 'Voglio mandare questa canzone all'etichetta e questa sarà il primo singolo'. Sapendo che fosse divertente perchÊ è una canzone super lunga. Ero lusingato di esserne parte. Grazie Chris per avermi permesso di suonarla."

“Reach Down” ha una lunghezza di 11 minuti e 11 secondi ed è il secondo brano nella tracklist dell’unico, eponimo, album pubblicato dai Temple of the Dog nel 1991. La band era formata da Chris Cornell, Stone Gossard, Mike McCready, Jeff Ament e Matt Cameron. Al disco parteciparono anche Eddie Vedder ai cori e come voce in “Hunger Strike”, che fu il primo singolo del disco, e il produttore Rick Parashar a pianoforte e tastiere in alcuni brani.