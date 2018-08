Tony Bennett - che oggi festeggia il suo 92esimo compleanno - e Diana Krall annunciano per il prossimo 14 settembre l’uscita di “Love is Here to Stay”, album che celebra il talento di George e Ira Gershwin nel 120° anno dalla nascita di George Gershwin.

Danny Bennett, Presidente e CEO del Verve Label Group commenta:

“Quando Tony Bennett e Diana Krall cantano i brani dei Gershwin, raggiungono il perfetto equilibrio tra la qualità del canto e la consumata maestria del comporre. È una di quelle registrazioni che all’ascolto ti fanno pensare che tutto questo dovesse accadere – si trattava solo di portare questi due straordinari interpreti in studio e metter loro di fronte il songbook dei Gershwin.”

Il disco è stato realizzato con il trio di Bill Charlap: Bill Charlap al pianoforte, Peter Washington al contrabbasso e Kenny Washington alla batteria. Nella tracklist dell’album trova spazio anche “Fascinating Rhythm”, la prima registrazione discografica di Tony Bennett datata 1949 che all’epoca aveva il nome d’arte Joe Bari. Il brano lo potete ascoltare più sotto.

Tracklist:

1. ‘S Wonderful

2. My One and Only

3. But Not for Me (Diana Krall solo)

4. Nice Work If You Can Get It

5. Love Is Here to Stay

6. I Got Rhythm

7. Somebody Loves Me

8. Do It Again

9. I’ve Got A Crush on You

10. Fascinating Rhythm

11. They Can’t Take That Away from Me

12. Who Cares? (Tony Bennett solo)