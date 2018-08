La band black metal polacca ha annunciato la pubblicazione dell’undicesimo album in studio dal titolo "I Loved You At Your Darkest", in uscita il 5 ottobre su Nuclear Blast.

Il disco, il seguito di “The Satanist” del 2014, è prodotto dai membri del gruppo stesso mentre la batteria è stata co-prodotta Daniel Bergstrand (Meshuggah, In Flames), il mixaggio è opera di Matt Hyde (Slayer, Children Of Bodom) e la masterizzazione di Tom Baker (Nine Inch Nails, Marilyn Manson) con la presenza di un'orchestra polacca di diciassette elementi arrangiata da Jan Stoklosa.

Qui di seguito potete ascoltare e vedere il video (diretto da Grupa 13) del primo singolo estratto: “God = Dog”.

I Behemoth saranno in tour a inizio 2019 in Europe. Unica data italiana il 16 gennaio 2019 all'Alcatraz di Milano.

Qui invece la copertina e la tracklist del nuovo album:

01. Solve02. Wolves ov Siberia03. God = Dog04. Ecclesia Diabolica Catholica05. Bartzabel06. If Crucifixion Was Not Enough...07. Angelvs XIII08. Sabbath Mater09. Havohej Pantocrator10. Rom 5:811. We Are the Next 1000 Years12. Coagvla