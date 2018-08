Enrico Nascimbeni, cantautore, giornalista, scrittore e poeta italiano, ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook dove racconta di essere stato aggredito nella serata di mercoledì a Milano.

Come riportato da Repubblica, è successo mercoledì sera all’ora di cena quando Enrico Nascimbeni, stava tornando a casa. Lo scrittore ha riportato un taglio non profondo al braccio dopo essersi difeso da un'aggressione. Ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione Garibaldi che stanno facendo le indagini.

Nel post pubblicato, Nascimbeni racconta:

In breve uno dei due fascisti che mi hanno aggredito sulla porta di casa. mi ha tirato una coltellata al viso che per reazione istintiva ho parato con un braccio che ovviamente ha un taglio non grave. Non grave davvero. Se ne sono scappati via dicendomi "sporco comunista di merda". Mi sono chiuso in casa. Mi sono ripigliato un po' è chiamato i Carabinieri (e ne sono arrivati tanti) ed è arrivata una ambulanza . Una paramedica mi ha medicato e poi sono andato con i CC in caserma e ci sono rimasto fino a poco fa.

In questi momento non me la sento di dire altro