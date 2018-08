La rock band australiana nata intorno al frontman John Butler, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “Home”.

Guidati da John Butler, al fianco del bassista Byron Luiters e del percussionista Grant Gerathy, il gruppo affonda le radici nella loro nativa Australia, dove hanno collezionato diversi riconoscimenti e calcato i palcoscenici più importanti del paese.

Il prossimo album del trio, intitolato “Home”, il seguito di “Flesh & Blood” del 2014, uscirà il 28 settembre per la Nettwerk Records. Potete ascoltare qui di seguito la title track del nuovo album:

Il disco è stato per la maggior parte registrato e prodotto con Jan Skubiszewski, il pluripremiato produttore australiano, compositore e tecnico del suono. In questo album, Butler esplora nuovi canali sonori. L'LP rappresenta un "vero e proprio salto creativo", riporta la notizia di Billboard , con rimandi all’elettronica e hip-hop e un'altra immersione nel profondo del folk e del blues.

Il trio australiano sarà in Italia ad ottobre per tre date: il 26 a Roma, il 27 a Padova e il 28 a Milano.

Ecco di seguito la tracklist del disco:

1. Tahitian Blue

2. Wade in the Water

3. Just Call

4. Running Away

5. Home

6. Miss Your Love

7. Faith

8. Coffee, Methadone & Cigarettes

9. Tell Me Why

10. Brown Eyed Bird

11. You Don’t Have to Be Angry Anymore

12. We Want More