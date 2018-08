Continua il lungo tour che vede la band di Alex Turner impegnata nella promozione del suo ultimo disco “Tranquility Base Hotel & Casino”, pubblicato a maggio di quest’anno.

La scorsa notte ha visto gli Arctic Monkeys suonare a Detroit e onorare gli eroi della città , i White Stripes, suonando una cover di “The Union Forever”, canzone presente nell’album dell'ex band di Jack White “White Blood Cells” del 2001. Guarda il filmato qui sotto:

Rimanendo in tema di cover, la band capitanata da Turner ha eseguito dal vivo durante un recente concerto tenuto al Forest Hills Stadium di New York una cover di "Is this it" degli Stokes.

“Tranquility Base Hotel & Casino” è uno degli album più venduti di quest'anno nel Regno unito e ha inoltre segnato un record: con le sue 24.500 copie vendute in formato vinile, è diventato l'LP in vinile più venduto negli ultimi 25 anni. Il record era precedentemente detenuto da “As You Were” di Liam Gallagher, che ha venduto 16.000 vinili nella prima settimana.

Arctic Monkeys setlist a Detroit:

Four Out of Five

Arabella

Brianstorm

I Bet You Look Good on the Dancefloor

Tranquility Base Hotel + Casino

The Union Forever (The White Stripes cover)

505

Crying Lightning

The View From the Afternoon

Cornerstone

Why’d You Only Call Me When You’re High?

Do I Wanna Know?

Knee Socks

One Point Perspective

American Sports

Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair

Pretty Visitors

One for the Road

Encore:

Star Treatment

Snap Out of It

R U Mine?