I Pixies di Frank Black per celebrare il 30esimo anniversario dell’uscita di “Come on Pilgrim” (1987) e “Surfer Rosa” (1988) pubblicheranno un cofanetto intitolato “Come on Pilgrim…It’s Surfer Rosa”. Il box conterrà anche “Live From the Fallout Shelter”, un concerto del 1986 trasmesso per radio.

Il triplo vinile e il triplo CD – la cui standard edition è in uscita il 28 settembre, mentre la versione deluxe sarà disponibile da novembre - includerà anche ciò che è stato definito ‘hardbook clothbound’ con testi e artwork. Cerca l'edizione standard del cofanetto del 28 settembre via 4AD, con una versione deluxe in arrivo a novembre.

La formazione statunitense festeggerà dal vivo l'anniversario esibendosi alla Roundhouse di Londra dal 30 ottobre al 3 novembre.

La band di Boston ha pubblicato un trailer che potete vedere qui sotto.