Il frontman dei Foo Fighters Dave Grohl, sempre alla ricerca di nuove sfide che possano stimolare la propria curiosità , annuncia un nuovo progetto chiamato “Play” in uscita il 10 agosto. Un documentario diviso in due parti, diretto dallo stesso Grohl con l’aiuto di Mark Monroe, incentrato sulla realizzazione di un unico brano, della durata di 23 minuti che celebra le sfide e le ricompense, le gioie e le fatiche del dedicare la propria vita allo studio di uno strumento.

La prima parte inizia con il racconto del dietro le quinte dove si parla dell'amore per la musica e della passione infinita per uno strumento, nonché delle difficoltà specifiche incontrate durante questa performance unica nel suo genere. La seconda parte di “Play” mostra la registrazione dal vivo di un brano di 23 minuti eseguito da una sola persona che suona sette strumenti, ovvero Dave Grohl.

Si parte con la batteria, senza alcun foglio né guida scritta, solo a memoria, e si prosegue con la chitarra, quindi il basso, le tastiere e così via per poi assemblare tutto insieme. È la registrazione dal vivo di una vera e propria one-man-band, dove Grohl si è prefissato di ricominciare da capo ogni volta che nel corso dei 23 minuti della canzone ci fosse il benché minimo errore oppure avesse soltanto la sensazione di poter suonare meglio.

Ripreso in bianco e nero da Brandon Trost con una illuminazione che fosse in grado di evidenziare luci e ombre di questo epico documentario strumentale, "Play" è stato montato in modo da unire le sette registrazioni di Grohl.

L'esperienza online interattiva di “Play" offre all'ascoltatore/lettore/partecipante la possibilità di entrare ancora di più nel progetto, concentrandosi solo su uno strumento e scaricando gli spartiti. Sul sito di “Play” si trova anche una lista di organizzazioni alle quali si possono donare tempo, soldi e strumenti per partecipare alla causa e un elenco di luoghi dove musicisti giovani e meno giovani posso avere l'opportunità di suonare musica dal vivo.

Le sfide che Grohl si è trovato ad affrontare nel suonare gli strumenti in “Play” sono le stesse che si presentano agli studenti tutti i giorni: gli sforzi per migliorarsi e per acquisire nuove abilità non sono diverse per una rockstar da stadio e tutti combattono per gli stessi obiettivi. È proprio questa unità di intenti che ha ispirato la missione di “PLAY”: promuovere l'educazione musicale a livello mondiale, per questo il film è inframezzato dalle immagini di studenti della scuola di San Fernando Valley che suonano e si sforzano di farlo al meglio, perché come conclude Grohl: "La ricompensa, per qualsiasi bambino e per tutti, è solo suonare".

Ha detto Grohl: "Guardare i miei bambini che iniziavano a suonare musica e imparavano a cantare o a suonare la batteria mi ha portato indietro nel tempo a quando avevo la loro età e ascoltavo i miei album, imparavo anzi ad ascoltarli. Quando poi ho portato i miei figli nelle scuole dove studiano musica ho visto queste stanze piene di bimbi che si impegnavano sul serio e mi sono emozionato. Anche io che sono un uomo di 49 anni mi sono reso conto di continuare a impegnarmi a imparare anche se non è una cosa che può esserti insegnata realmente. Ma si è sempre pronti alla prossima sfida e si prova sempre a trovare il modo di migliorare ciò che si è imparato".