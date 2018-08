Come già illustrato in alcune delle precedenti puntate di Osservatorio NUOVOIMAIE, la vita del musicista può essere meravigliosa ma anche molto dura: chi vive della propria passione, infatti,- è maggiormente esposto a rischi e incertezze rispetto a chi basa il proprio sostentamento su impieghi più convenzionali. Ecco perché l’Istituto che si occupa della gestione dei diritti di Artisti Interpreti ed Esecutori ha attivato due fondi, Art.7 L93/92, rivolti ai professionisti che si trovino a vivere situazioni di congiuntura finanziaria che possano compromettere tanto la propria attività quanto – più in generale – la qualità della vita.

Il primo fondo, chiamato “Nelle tue mani – Musica”, è riservato ad artisti che abbiano compiuto 60 anni di età alla data del 1 gennaio 2018, che si trovino in effettivo stato di necessità , con un reddito annuo certificato pari o inferiore a 18mila euro l’anno: chi si riconosca in questi requisiti – e abbia prestato la propria opera in qualità di artisti interpreti ed esecutori ad almeno 10 singoli fonogrammi pubblicati alla data del 31 dicembre 2017 – potrà presentare, a partire dal primo agosto 2018, domanda sul sito dell’Istituto, all’indirizzo www.nuovoimaie.it, e – se trovato idoneo, potrà accedere al fondo che devolverà agli artisti bisognosi un totale di 200mila euro, suddivise in tranche massime di 5000 euro per ogni beneficiario.

Il secondo fondo, “NUOVOIMAIE per le mamme in musica”, si rivolge – come si evince dal nome stesso – alle genitrici che abbiano avuto un/a figlio/a nuovi nati, adottati o collocati in affido, anche preadottivo, a partire dal primo gennaio 2016: le richiedenti che dimostrino un reddito certificato ISEE pari o inferiore a 30mila euro l’anno potranno richiedere un contributo fino a 5000 euro, mentre chi non dimostri di avere un reddito inferiore alla soglia indicata potrà comunque accedere a un contribuito massimo di 2500 euro. L’ammontare totale del fondo ammonta a 100mila euro.

Tutti i dettagli per presentare le istanze relative ai fondi “Nelle tue mani – Musica” e “NUOVOIMAIE per le mamme in musica” sono disponibili sul sito ufficiale dell’istituto a questo indirizzo.

