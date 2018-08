Da qualche giorno, su siti di fan e blog, si rincorrono e si autoalimentano voci sullo stato di salute di Franco Battiato. Rockol non ha dato alcuno spazio a queste voci nella (purtroppo evidentemente vana) speranza che chiunque di mestiere fa il giornalista praticasse la discrezione e il rispetto che il nostro mestiere richiede - o almeno, richiedeva un tempo, quando ho cominciato a farlo io - per i fatti privati dei personaggi pubblici, specialmente quelli riguardanti le condizioni di salute.

Oggi, purtroppo, una testata registrata presso un tribunale siciliano ha messo nero su bianco quelle ipotesi - perché di questo si tratta, fino a prova contraria: di ipotesi e supposizioni. Non scriverò il nome della testata per non contribuire al numero di contatti - assolutamente sproporzionato rispetto alla normale diffusione di quel giornale - già raccolti da quella pagina: che non posso definire “notizia”, perché non lo è.

A me hanno insegnato, e continuo a crederci, che un giornalista ha l’obbligo di cercare notizie e riferirle dopo averle verificate. Qui, lo ripeto, non parliamo di notizie, ma di ipotesi e supposizioni; che, anche se avessero, o se si saprà che hanno, corrispondenza nella realtà , al momento non sono verificate e quindi non andrebbero diffuse. Ma la vergognosa deriva di questo mio mestiere, che un tempo era rispettabile e rispettato, sembra non avere fine - il che dimostra l’inutilità delle norme sull’aggiornamento professionale fissate tempo fa dall’Ordine dei Giornalisti.

Non so se Franco Battiato - quel Franco Battiato con il quale ho condiviso una parte importante della mia attività professionale, sia da discografico sia da giornalista - sia davvero malato, e se lo è di quale malattia. Se lo sapessi, e se fossi venuto a saperlo da una confidenza privata, non solo non lo scriverei, ma negherei di saperlo.

Quel che so è che Franco Battiato ha sempre tenuto in gran conto il proprio diritto alla privatezza, quando questa riguardava la sua vita di uomo e di persona, e non quella di musicista e personaggio famoso. E (anche, ma non solo) in nome di quella discrezione riguardo ai fatti propri che l’ha sempre contraddistinto, non merita di essere oggetto di illazioni, pettegolezzi, dicerie.

Finché dipenderà da me, su Rockol non leggerete nulla che lui stesso, o chi lo rappresenta, non abbia deciso di rendere noto riguardo alla sua salute.

Franco Zanetti