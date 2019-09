Il 21 settembre del 1992 i Radiohead pubblicano "Creep", il primo singolo della loro carriera. Il brano era stato però scritto da Thom Yorke già nel 1987, quando era ancora uno studente dell'università di Exteter, e fu proprio dopo averlo ascoltato che Colin Greenwood decise di formare una band con il cantante.

Quando "Creep" esce in Inghilterra non se ne accorge quasi nessuno: il singolo vende solo seimila copie e la BBC decide di non trasmettere il brano considerandolo troppo deprimente. Ma inaspettatamente dopo qualche mese sfonda negli Stati Uniti, dover però Yorke è costretto a cedere alla censura e a modificare il verso "You're so fucking special" nel più morbido "You're so very special".

Nelle prossime pagine, dopo la versione originale vi proponiamo alcune delle cover più interessanti e curiose.

Maurilio Giordana (titolare del blog “MyWay”)