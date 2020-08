11 agosto 1973: "nasce" l'hip hop, con un DJ set di DJ Kool Herc, nel Bronx, New York, USA. La data corrisponde a un avvenimento reale; che questa sia in effetti la “data di nascita” dell’hip hop è una convenzione, che però gli storici del genere considerano attendibile.

Per celebrare i 47 anni trascorsi da quella data fatidica, abbiamo chiesto al collega Andrea Di Quarto, autore di due volumi fondamentali – uno l’abbiamo recensito qui, il secondo è uscito sempre per Tsunami Edizioni http://www.tsunamiedizioni.com/ - di selezionare per noi i 25 dischi fondamentali dell’hip hop.

Come tutte queste selezioni, naturalmente, è frutto di una scelta autoriale; ma la competenza storiografica di Di Quarto è indiscutibile, e siamo certi che l’elenco che segue sia credibile, attendibile e soprattutto molto utile per chi non conosca approfonditamente la materia.

Buon ascolto!