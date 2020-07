Ronnie James Dio, la sua carriera in dieci punti

Ronnie James Dio avrebbe compiuto oggi 78 anni. Scomparso nel maggio del 2010, Ronald James Padavona - questo il vero nome del rocker - può essere tranquillamente considerato una leggenda dell'heavy metal (statunitense, certo, ma non solo). Nel corso della sua cinquantennale carriera, dagli esordi alla fine degli anni '50 fino alla morte, Dio ha militato in gruppi divenuti simbolo dell'heavy metal, contribuendo a scrivere alcune delle pagine più importanti del genere. Quale modo migliore per ricordarlo, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo compleanno, se non con un riassunto della sua carriera? Abbiamo provato a sintetizzarla in 10 punti (e altrettanti video): clicca su avanti per iniziare a sfogliare la video gallery.