Wyclef Jean compie oggi 50 anni: tutte le sue collaborazioni ufficiali

Wyclef Jean non è il tipo da restare con le mani in mano. Facendo anche finta che non si dedichi (anche) alla musica, l'ex Fugees si occupa di beneficenza - per il suo paese, Haiti, uno dei più poveri del centroamerica, dove nel 2010 si è addirittura candidato alle elezioni presidenziali, oltre a essere uno scrittore (nel 2012 ha pubblicato la sua autobiografia "Purpose: An Immigrant's Story") e attore (tra gli altri, per la serie televisive "Law & Order: Special Victims Unit" e "Nashville", e per il lungometraggio del 2005 "One Last Thing...").

Poi, appunto, fa musica. E quando non registra dischi suoi - otto in vent'anni - il cantante, produttore e polistrumentista dà una mano ai colleghi facendo piovere featuring: dalla popstar polacca Tatiana Okupnik al rapper cino-americano Jin Au-Yeung, passando per superstar come Shakira, T.I., Carlos Santana e Destiny's Child, Jean negli anni è stato uno degli artisti più "collaborativi" di sempre, passando dal rock all'hip hop senza battere ciglio. Per festeggiare il suo quarantanovesimo compleanno, che ricorre oggi, 17 ottobre 2018, abbiamo ordinato, nelle pagine seguenti, tutte le collaborazioni iscritte nel curriculum del già sodale di Lauryn Hill. Buon ascolto!