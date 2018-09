Quando la leggenda nacque lui era lì. Avrebbe potuto crogiolarsi nella luce riflessa del re del reggae - Bob Marley, col quale, insieme a Bunny Livingston, fondò i Wailers - ma il destino decise di giocargli un paio di brutti scherzi: un brutto incidente prima e una disputa contrattuale poi contribuirono a fargli imboccare la strada solista, che negli anni gli avrebbe regalato comunque fama e successo.

Peter Tosh, seppure non celebre presso il grande pubblico come il suo storico sodale col quale condivise l'infanzia a Trenchtown, è un'autentica colonna del reggae, un nome imprescindibile per chiunque voglia approfondire la storia della musica in levare.

A 31 anni dalla sua tragica morte, avvenuta durante una rapina della quale rimase vittima nella sua casa di Kingston, in Giamaica, ricordiamo Winston Hubert McIntosh - questo il nome all'anagrafe dell'artista -, con le sue dieci canzoni più celebri. Buon ascolto!