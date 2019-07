2 luglio 2005: 14 anni fa al Live 8 la reunion dei Pink Floyd

In una giornata tutto sommato tranquilla e finora con poche notizie musicali rilevanti, ci concediamo qualche ricordo in più. E che ricordo: 14 anni fa, il 2 luglio 2005, è una data che molti non dimenticheranno, quella dell'unica e ultima reunion dei quattro Pink Floyd. L'occasione fu il mega concerto Live 8, organizzato da Bob Geldof.

Roger Waters e i suoi ex-compari Dave Gilmour, Nick Mason e Rick Wright accettarono da mettere da parte i rancori e le liti. Come noto Waters era uscito dopo “The final cut” (1983) mentre Gilmour, Mason e Wright erano andati avanti da soli, arrivando fino a “The division bell” (1994). Da quelle sessioni 20 anni dopo Mason e Gilmour avrebbero poi ricavato "The endless river", con la presenza virtuale di Richard Wright (morto nel 2008).

Gilmour, al tempo, disse:

Ogni lite che Roger e la band hanno avuto in passato è davvero insignifcante in questo contesto. Se riformarsi per questo concerto aiuterà ad attirare attenzione alla causa, allora ne sarà valsa la pena

I quattri suonarono “Speak To Me/Breathe”, “Money”, “Wish You Were Here”, e “Comfortably Numb”. Ecco un video dello storico set.