Richard Ashcroft nasce l’11 settembre 1971 in Inghilterra. Cresciuto a Wigan, Lancashire, alla fine degli anni ’80 il giovane Ashcroft, detto “Mad Richard” per il suo umore instabile, forma un gruppo con gli amici Nick McCabe (chitarra), Simon Jones (basso), Peter Salisbury (batteria). Sia con i Verve che in versione solista, ha segnato il percorso della canzone inglese, e non solo.

Ecco 10 brani memorabili.