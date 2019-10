Otto anni senza Bert Jansch: tutte le sue canzoni scritte per i Pentangle

Neil Young l'aveva definito "il Jimi Hendrix della chitarra acustica", eppure oggi - con la chitarra acustica e il revival folk più che ampiamente sdoganati anche in ambito mainstream italiano - Bert Jansch continua a restare una gemma nascosta: il chitarrista e cofondatore dei Pentangle, morto otto anni fa all'età di 67 anni, ha rappresentato per Jimmy Page una vera e propria ossessione, influenzando con il suo particolarissimo stile generazioni di chitarristi e autori, da Johnny Marr a Graham Coxon, lasciando il suo segno anche nella scrittura di stelle come Elton John, Paul Simon, Nick Drake, Donovan e dello stesso Young. Eppure, appunto, Jansch a oggi rimane ancora un artista per pochi eletti, un'inarrivabile pietra di paragone per chitarristi (professionisti e non) che, nonostante la lunga carriera e il profondo rispetto guadagnato tra colleghi e addetti ai lavori, ancora stenta a diventare di pubblico dominio.

Se ancora non lo conoscevate e queste righe vi hanno incuriosito, ecco, nelle pagine che seguono, tutte le canzoni scritte da Bert Jansch per i Pentangle: buon ascolto!