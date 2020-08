Per i fan dei Pink Floyd "The Piper at the Gates of Dawn" rappresenta il Sacro Graal della discografia della band che qualche anno dopo sarebbe stata assurta a leggenda con album come "The Dark Side of the Moon" e "Wish You Were Here", essenzialmente per due ragioni: oltre ad essere il primo album consegnato agli annali da una delle band da sempre considerate più rilevanti nella storia del rock il 4 agosto del 1967, è l'unico disco registrato dai Pink Floyd sotto la reggenza di Syd Barrett, che proprio durante la promozione del dubutto sulla lunga distanza della formazione britannica iniziò la lunga e triste parabola discendente - artistica e soprattutto umana - che lo porterà a sparire dalla circolazione restando - almeno fino al 2006, anno della sua morte - una presenza eterea e impalpabile nel cuore e nelle orecchie degli appassionati di tutto il mondo.

Tra citazione letterarie, incomprensioni discografiche, anticipi modesti, concerti disastrosi ed exploit in classifica - "postumi", per così dire - registrati in due soli paesi al mondo, uno dei quali conosciamo molto bene, ecco, nelle pagine che seguono, alcune curiosità su un disco - se non "il" disco - che ha ridefinito per sempre i canoni del rock sperimentale. Buona lettura!