Antonio Lardera in arte Tony Dallara si è rivelato sulla scena musicale italiana poco più che ventenne alla fine degli anni cinquanta, distinguendosi immediatamente per una vocalità potente e personale totalmente differente da quella degli interpreti melodici in voga all’epoca, uno su tutti: Claudio Villa. Dallara ha come punto di riferimento il gruppo vocale d’oltreoceano dei Platters. Per il suo stile viene definito ‘urlatore’. Nel suo palmares si trova una vittoria al festival di Sanremo 1960 (in coppia con Renato Rascel) con la canzone “Romantica”. Il suo successo non resiste al cambio dei tempi con il sopraggiungere del beat a metà degli anni sessanta e sposta il suo principale interesse verso il mondo della pittura con buona soddisfazione. Oggi è il suo compleanno, essendo nato il 30 giugno 1936, lo vogliamo festeggiare riascoltando i suoi maggiori successi.