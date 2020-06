Cyndi Lauper: dagli esordi a oggi, 10 hit di una star del pop

Tanti auguri, Cyndi Lauper! La cantante statunitense, nata a New York il 22 giugno 1953. Attiva dalla metà degli anni '70, dopo aver fatto parte di cover band di Jefferson Airplane, Led Zeppelin e Bad Company nel 1978 la cantante ha messo su una band tutta sua, i Blue Angel. Nel 1981, poi, la svolta solista e nel 1983 il debutto ufficiale con "She's so unusual", contenente le hit "Girls just want to have fun" e "Time after time", i primi due tasselli di una carriera di tutto rispetto che noi abbiamo deciso di ripercorrere così (clicca su avanti)...