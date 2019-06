Lana Del Rey: la sua scalata al successo - VIDEO GALLERY

Il debutto con "Video games" e "Born to die" (correva l'anno 2011), il successo di "Summertime sadness" (complice il remix di Cedric Gervais), poi un'altra manciata di hit: da "Young and beautiful" (anche questa remixata da Gervais) fino alla più recente "Lust for life", in duetto con The Weeknd. Lana Del Rey compie oggi, 21 giugno, 34 anni e noi ripercorriamo la scalata al successo della cantante con questa video gallery: clicca su avanti.