Succede spesso che si confondano i termini Associazione e Cooperativa pensando sia la stessa cosa ma non è per niente così. Le differenze sono fondamentali in quanto una è una società mentre l’altra è un soggetto giuridico no profit che può occuparsi unicamente di attività di divulgazione culturale o sociale e non può prevedere vendita di servizi o attività commerciale, se non in minima parte per auto-sovvenzionare la propria attività divulgativa.



Vediamo di seguito le differenze principali:

Nella Cooperativa sei socio (e non associato) e godi della responsabilità limitata al solo conferimento della quota di capitale sociale (nel caso di Esibirsi soc. coop. il capitale sociale conferito da ogni singolo socio è di 50,00 euro).

Inoltre con la Cooperativa vi è lo scambio mutualistico che si concretizza attraverso l’instaurazione di un preciso rapporto di lavoro tra socio e coop quindi, in parole povere, le esibizioni dei soci nel contesto di uno attività a scopo di lucro, sono proprio tra le finalità principali delle cooperative come Esibirsi.

Nell’Associazione gli “associati”, (e non soci), qualora prendano decisioni o siano fautori di un determinato atto, possono essere illimitatamente responsabili.

Inoltre il fatto che lavorino non gratuitamente all’interno dell’Associazione è sempre considerato un po’ “border line”… negli ultimi anni gli organi di controllo hanno decisamente intensificato tale tipo di verifica. Per rifarci ad argomenti già trattati, se l’esibizione comporta un vantaggio per un’ attività di lucro (vedi ad esempio la già citata esibizione all’interno di un locale), diventa discutibile e contestabile il fatto che a fare tale opera di lavoro sia un Associazione che, di fatto, dovrebbe attenersi ad un’attività meramente culturale e no profit.

L’importanza delle Associazioni culturali è ovviamente fuori discussione. Nel tessuto generale dell’organizzazione di eventi e promozione musicale sono fondamentali.



Tutt’altra cosa sono le Associazioni che nascono con l’unico fine di “eludere il sistema” ovvero di far risultare quella che di fatto è una finalità commerciale come altro. Bisogna cercare di entrare nell’ottica che più ci si affida ad escamotage più le norme e i controlli si irrigidiscono, diventando meno tolleranti. Negli ultimi anni i controlli alle associazioni sono aumentati molto e tali realtà si trovano spesso nell’occhio del ciclone.

A cura di Giuliano Biasin, www.esibirsi.it.