Debutterà il mese prossimo su Rockol un approfondimento sulla KeepOn Live Parade, la classifica compilata dal circuito circuito KeepOn LIVE, che riunisce i Live Club e i Festival italiani.

KeepOn LIVE, che ha come obiettivo la valorizzazione delle attività legate ai concerti e la loro funzione benefica da un punto di vista culturale, sociale ed economico, mensilmente stila la KeepOn Parade, che premia i migliori live del mese, dando luogo a una classifica che proviene dai palchi.

Grazie alle segnalazioni realizzate dai direttori artistici e dai gestori di tutti i live club aderenti KeepOn Live, ogni mese vengono individuati le migliori performance dal vivo del momento, sia degli artisti più affermati sia dei talenti emergenti: Rockol, mese per mese, vi offrirà un approfondimento sui vincitori delle tre categorie previste dalla KeepOn Parade: la Best Live, dedicata alla migliore realtà dal vivo; la Best Performance Live, dedicata ai singoli artisti distintisi particolarmente sui palchi di tutto lo Stivale; la New Live, riservata agli artisti emergenti che si affacciano per la prima volta sul circuito italiano della musica dal vivo. A partire dalla metà del prossimo mese di ottobre, Rockol vi offrirà mensilmente sulle proprie pagine un focus su ognuno dei vincitori delle tre categorie della KeepOn Parade, oltre che a un approfondimento sui maggiori club live di tutta Italia. Buona lettura!