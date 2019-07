“Hello, I love you” dei Doors: le cover e... il modello?

L'11 luglio del 1968 i Doors pubblicano il 45 giri "Hello I Love You" destinato a diventare il loro secondo (e ultimo) numero uno – dopo “Light my fire” - nelle classifiche USA, con oltre un milione di copie vendute.

Jim Morrison aveva scritto il brano nel 1965 e in quello stesso anno la band (che ancora si faceva chiamare Rick & the Ravens) lo aveva registrato in un demo per la Aura Records.

Fu pubblicato però solamente nel 1968, all'interno del terzo album dei Doors "Waiting For The Sun". “Hello I love you” è diventata un classico del rock, ed è stata oggetto di numerose cover. Nelle prossime pagine, dopo la versione originale ne trovate nove – e nell’ultima pagina una notizia che forse vi sorprenderà.