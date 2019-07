Roger McGuinn, il re della chitarra elettrica a 12 corde

James Joseph (“Jim”) McGuinn III nasce a Chicago il 13 luglio del 1942. Girovago fin dalla tenera età a seguito dei genitori (entrambi scrittori), comincia presto a esibirsi come chitarrista e banjoista nei folk club statunitensi, per poi darsi al professionismo accompagnando in tour o in studio di registrazione gruppi come i Limeliters e il Chad Mitchell trio e l’idolo pop Bobby Darin. Su consiglio di quest’ultimo cerca e trova lavoro come autore al Brill Building, la mecca dell’editoria musicale newyorkese. Ma è a Los Angeles, qualche tempo dopo, che la sua vita subisce la svolta decisiva: nel circuito folk della metropoli incontra Gene Clark e David Crosby con cui dà origine ai Jet Set, poi Beefeaters e infine Byrds.

Il suo suono è il jingle jangle della Rickenbacker, la leggendaria chitarra del folk-rock, poi usata anche da Tom Petty e R.E.M.: ecco 10 riff memorabili, a partire da questa dimostrazione