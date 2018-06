Tra i principali artefici dello svecchiamento del suono del "pop" italiano, accanto a produttori e beatmaker come Takagi & Ketra, Charlie Charles, Sick Luke, Ceri e Mace - solo per citarne alcuni - ci sono anche Frenetik & Orang3. Negli ultimi anni il duo, nato dopo lo scioglimento dei Frank Sent Us, band della quale entrambi i musicisti facevano parte, ha collezionato una serie di importanti collaborazioni: da Gemitaiz a Coez, passando per Salmo, Clementino, Ensi, Achille Lauro e MadMan. Ora Frenetik & Orang3, all'anagrafe Daniele Mungai e Daniele Dezi, ci mettono la faccia e si preparano a pubblicare il loro primo album: entro la fine dell'anno uscirà "Zero sei", un disco interamente dedicato alla nuova scena romana (il titolo rimanda al prefisso telefonico della Capitale). Il disco è stato anticipato dai singoli "Interrail", "Migliore di me" e "Lucertole", incisi rispettivamente con Carl Brave x Franco126, Coez e Gemello. "Quello che abbiamo voluto fare è una fotografia della Roma degli ultimi anni, scattare una foto musicale di questo preciso momento", anticipano, mentre ci accolgono nel loro studio, tra poster di "Stranger things" e chitarre appese al muro, decine di pedali, tastiere e sintetizzatori.

Quando avete iniziato a lavorare insieme?

Frenetik: Ci siamo conosciuti nel 2006. Io avevo iniziato già da un paio d'anni a fare produzioni. In quel periodo lavoravo con Marta G, una ragazza che aveva fatto "Amici". Avevamo bisogno di un bassista ed è arrivato Orang3.

Orang3: Con i Frank Sent Us abbiamo girato un sacco per l'Europa. Era un progetto audiovisivo: il frontman cambiava in base al pezzo, poteva essere Hulk Hogan come i Colle Der Fomento. Prendevamo spezzoni di dialoghi di film e facevamo montaggi video in tempo reale: il video diventava il cantante del pezzo. Abbiamo quasi anticipato il linguaggio audio-video che oggi va di moda nelle pubblicità .

F.: Uscì un dvd per la prima etichetta dei Bud Spencer Blues Explosion. Ma il dvd era più un contorno che altro: quello dei Frank Sent Us era un progetto che funzionava dal vivo.

Come mai avete deciso di chiudere quel progetto?

F.: In realtà non è chiuso, siamo fermi da un paio d'anni. Ora siamo impegnati con altri progetti.

O.: Quello è stato un progetto che per un po' di anni è andato bene, suonavamo tanto. Ma quando ti dedichi solamente ad un progetto ti richiede un'enorme quantità di energia. E non riesci a fare altro.

Così avete iniziato a collaborare con altri artisti. Qual è stato il primo pezzo che avete prodotto insieme?

F.: La prima cosa che abbiamo fatto insieme è stata "Nevermind", una traccia del primo disco ufficiale di Gemitaiz, "L'unico compromesso". Era il 2013.

O.: L'hip hop fa parte del background di Frenetik, che ha sempre fatto parte di quel giro. Ma io nei rapper ci ho trovato un'apertura mentale incredibile.

A proposito di background: quali sono gli artisti e i dischi che vi hanno segnato maggiormente?

F.: Mio padre era in fissa con il prog e il cantautorato italiano. Alle medie ho scoperto Bryan Adams, "So far so good", è stata la mia prima cassetta. Poi sono arrivati i Fugees, con "The score".

O.: Io ho iniziato a suonare il basso a quattordici anni. Al liceo ascoltavo solo i Red Hot Chili Peppers. Ricordo che gli altri ragazzi che suonavano come me avevano un sacco di puzza sotto al naso. Spesso nel giro di musicisti bravi e talentuosi non c'è tanta disponibilità ad entrare in un mondo diverso...

Come vi trovate a lavorare al servizio di altri artisti?

O.: Il nostro lavoro ha un sacco di sfumature. Ci può essere il cantante che arriva qui e scrive insieme a noi un pezzo chitarra e voce, quello che arriva con un brano chitarra e voce e diventa un pezzo prodotto, quello che arriva con un'idea di mood e ci fai il beat. Noi cerchiamo di valorizzare al massimo tutto quello che l'artista ha da dire.

F.: È un lavoro di sartoria: ognuno ha il proprio gusto, sta al sarto capire cosa vuole indossare il cliente. Fondamentalmente il nostro lavoro è quello di creare un abito su misura, cucito sopra l'artista. Chiaramente con un compromesso a livello di gusto, perché la cosa deve piacere anche a noi.

Vi è mai capitato di rifiutare una collaborazione?

F.: Tendiamo sempre ad incontrare gli artisti, prima di iniziare a lavorare. Ci becchiamo in studio, ci conosciamo, ci annusiamo (un po' come fanno i cani). Magari, poi, succede che iniziamo subito a buttare giù qualcosa.

O.: È difficile che qui in studio venga un artista con il quale prima non ci sia stato un minimo di rapporto umano. Certo, può capitare che ti chiami un'etichetta e ti dica: "Ti mando il mio artista...". Ma l'80% del lavoro è con persone con le quali c'è stima reciproca".

Qual è la produzione che vi ha dato maggiore soddisfazione, tra tutte quelle che avete fatto fino ad oggi?

F.: Una cosa di cui siamo molto orgogliosi, ma che ha avuto poca risonanza mediatica, è il disco di Victor Kwality, "Koan", uscito un paio di anni fa.

F.: Ritmiche urban, un pizzico di hip hop, soul, downtempo. Suoni larghi, dilatati e con riverbero. Senza gravità .

Le vostre produzioni, insieme a Takagi & Ketra, Sick Luke e Charlie Charles, negli ultimi anni hanno contribuito a svecchiare il suono del "pop" italiano. Qual è la formula del successo del vostro progetto?

F.: Bisogna saper distinguere tra beatmaker e produttori, però. Charlie Charles e Sick Luke sono i due beatmaker più forti a livello di pubblico e di freschezza. Ma aspetto di sentire qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno fatto fino ad oggi. Comunque è vero, i suoni della musica italiana si sono svecchiati parecchio. Non solo a livello di rap e trap. Merito anche di gente come Ceri, Mace e Niccolò Contessa.

O.: Il produttore ha una sensibilità diversa da quello che fa una cartella da 50 beat e poi li manda al rapper. Non vogliamo che la nostra venga scambiata per una critica, però. Dischi come quelli di Sfera Ebbasta possono piacere o non piacere, ma bisogna riconoscere che è roba fatta davvero bene. Semplicemente, noi facciamo un altro tipo di lavoro: cerchiamo di capire cosa vuole l'artista, dove vuole andare.

È un buon momento per la musica italiana, secondo voi?

O.: Assolutamente, anche a livello artistico. Il cantautorato "indie" che prima non usciva fuori dal ghetto, da San Lorenzo e dal Pigneto, oggi passa in radio e ha portato una ventata di novità incredibile.

F.: È cambiato anche il modo di scrivere. Niccolò Contessa ha imposto un altro standard. Secondo me c'è un "prima di Contessa" e "dopo di Contessa". E infatti poi la combo mortale qual è? Contessa-Coez, "La musica non c'è" e "Faccio un casino".

F.: Le major cercano di trovare degli "incubatori", come magari possono essere Bomba Dischi per Universal o Asian Fake per Sony. Le piccole etichette rimangono indipendenti, ma a livello di distribuzione si appoggiano ai canali delle major. Questo permette agli artisti di mantenere la propria indipendenza artistica.O.: Si è iniziato a riconoscere il valore delle cose che vengono dal basso. Le major prendono realtà che fanno cose che le multinazionali non riescono più a fare, e ci investono. Di conseguenza, l'etichetta che era piccolina comincia ad avere più budget da investire per i propri artisti.

Del successo di artisti come Coez, Carl Brave x Franco126 e Calcutta cosa ne pensate? Contano più le loro canzoni o le strategie che ci sono dietro?

F.: Carl Brave e Franco126 hanno pubblicato su YouTube un video con una foto, una polaroid. Bomba Dischi si è avvicinata a loro quando avevano già 150mila visualizzazioni solamente su un video con una foto. Se il segnale è buone e se io mi compro un parabolone per amplificarlo, quel segnale diventa potentissimo. La stessa Bomba Dischi ha preso Calcutta e ha fatto una comunicazione del tutto naturale, basata su quello che era davvero lui.

O.: Oggi se ti piace fare musica e se sei appassionato, con un pc puoi fare tutto. Non ti serve nemmeno la tastiera, perché hai la tastiera del pc: puoi fare musica e pubblicarla in maniera del tutto autonoma. Se la canzone è buona, poi la gente se ne accorge. Calcutta scrive delle canzoni potentissime e non potevano restare inosservate. Siamo stati ad un suo live pochi giorni fa, chitarra e voce: certe canzoni ti mettono k.o., la gente aveva le lacrime agli occhi.

F.: Siamo noi, infatti. Orang3 canta (ride). Che bisogno c'è di tutta la dietrologia? Ci sono delle canzoni fighe, messe su YouTube. Ti piace quella canzone? Basta così, allora.O.: A me questa cosa fa ridere. È scattata la caccia alle streghe. Forse ci hanno accostato a lui perché probabilmente c'è un'affinità di sound e questa cosa ci rende orgogliosi. Ci ho pensato a lungo e alla fine sono arrivato ad una conclusione: non voglio sapere chi è Liberato, altrimenti finisce la magia".

di Mattia Marzi