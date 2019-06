Lionel Richie, il suo nome fa rima con la parola successo

Nel 1982 Lionel Richie lascia i Commodores e intraprende la carriera solista. Un’idea non del tutto peregrina se, scorrendo i numeri che lo riguardano, il musicista nato a Tuskegee nello stato dell’Alabama il 20 giugno 1949 – ebbene sì, oggi è il giorno del suo compleanno – ha venduto oltre cento milioni di dischi in tutto il mondo, impresa riservata a pochi. Canzoni come “Endless love” con Diana Ross, “We are the world” da lui scritta assieme a Michael Jackson e poi interpretata per beneficenza dal supergruppo USA for Africa, “All night long”, “Say you, say me”.

Se la carriera solista di Lionel Richie è lastricata di diamanti, non è che le soddisfazioni con i Commodores sono state da meno. Nella dozzina di anni in cui vi ha militato i successi non sono certo mancati. E, di seguito, vi offriamo una panoramica sulle loro canzoni che hanno raggiunto la Top Ten della classifica di vendita statunitense.