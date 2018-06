Tra coloro che ieri sera si sono esibiti ai Tony Awards, gli annuali riconoscimenti del mondo del teatro, legati alle produzioni di Broadway, c’era anche il Boss, che doveva la sua presenza al Radio City Music Hall di New York allo Special Tony Awards for Lifetime Achievement in the Theatre, che è stato a lui assegnato nel corso della serata. Bruce Springsteen, attualmente impegnato con il suo spettacolo teatrale “Springsteen On Broadway”, la residency alla quale è legato il premio ritirato dal musicista statunitense, ha messo in scena un monologo di poco più di cinque minuti per poi suonare la versione del suo “Springsteen On Broadway” di “My Hometown”, brano uscito come singolo nel 1985 e contenuto nell’album “Born in the U.S.A.”. Ecco un piccolo estratto:

#TonyAwards: Bruce Springsteen honored with Special Tony Award for Lifetime Achievement in the Theatre pic.twitter.com/J6EjMxN01p — Hollywood Reporter (@THR) June 11, 2018

Springsteen è stato introdotto dall’attore Robert De Niro, che ha iniziato il suo discorso con l’incipit “Fuck Trump”, per poi proseguire: “Congratulazioni per il tuo Tony per ‘Springsteen On Broadway’ o, come mi piace chiamarlo, ‘Jersey Boy’”. Il riconoscimento destinato alla voce di “Born To Run” – annunciato i primi di maggio - è stato presentato da Billy Joel e Springsteen ha così commentato il premio: “Grazie per avermi fatto sentire così benvenuto nel vostro isolato. Essere parte della comunità di Broadway è stata una grande emozione”.

Lo spettacolo teatrale del Boss ha fatto il suo debutto lo scorso ottobre al Walter Kerr Theater della Grande Mela ed è giunto alla sua terza e ultima estensione, quella che lo terrà impegnato sul palco fino al 15 dicembre di quest’anno.